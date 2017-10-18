В Англии изобрели "морской пылесос"

18.10.2017 14:55

В порту Портсмут (Великобритания) впервые установили Seabin — устройство, которое «высасывает» из воды пластик, нефть и другой плавающий мусор, сообщает REALIST.ONLINE.

Устройство состоит из насоса, большой волоконной сетки и док-станции. Оно предназначено для сбора отходов всех размеров, вплоть до мелких частиц диаметром 2 мм.

Насос создает поток, который затягивает в контейнер плавающий мусор (пакеты, кофейные стаканчики, бутылки и др.). За один день устройство может поймать от 1,5 кг мусора, а за год — до 500 кг (около 20 тыс. бутылок или 83 тыс. пакетов).