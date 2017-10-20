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В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция (ВИДЕО)

20.10.2017 09:40
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В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция (ВИДЕО)

Неподалеку от северо-восточного побережья Великобритании компания Statoil запустила и подключила к государственной электросети первую в мире плавучую ветряную электростанцию. Об этом сообщает пресс-релиз создателей Hywind Scotland, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
30-мегаваттная электростанция находится около одного из шотландских островов в Северном море на расстоянии около 25 км от побережья городка Питерхед в области Абердиншир.
Заказчики строительства Hywind Scotland рассчитывают, что благодаря расположению электростанции в регионе, где постоянно дуют сильные ветры, она сможет обеспечивать электроэнергией около 20 тысяч домов.



Теги: море, Шотландия, ветряной генератор, электростанция
 
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