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В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция (ВИДЕО)
20.10.2017 09:40
Неподалеку от северо-восточного побережья Великобритании компания Statoil запустила и подключила к государственной электросети первую в мире плавучую ветряную электростанцию. Об этом сообщает пресс-релиз создателей Hywind Scotland, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
30-мегаваттная электростанция находится около одного из шотландских островов в Северном море на расстоянии около 25 км от побережья городка Питерхед в области Абердиншир.
Заказчики строительства Hywind Scotland рассчитывают, что благодаря расположению электростанции в регионе, где постоянно дуют сильные ветры, она сможет обеспечивать электроэнергией около 20 тысяч домов.
Теги: море, Шотландия, ветряной генератор, электростанция
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