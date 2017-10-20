Xiaomi представила «умный» дверной замок

20.10.2017 10:40

На краудфандинге Xiaomi стартовал проект «умного» дверного замка Loock Classic, который можно открыть обычным ключом, цифровым кодом и даже отпечатком пальца, сообщает gagadget.com.

Дактилоскопический сканер — главная фишка Loock Classic, и он здесь не совсем обычный. По словам разработчиков, традиционные системы хорошо распознают отпечатки пальцев у людей в возрасте от 14 до 55 лет, но у нового сенсора этот диапазон расширен до 7-70 лет с процентом ложных срабатываний всего 0.0005%. Отпечатки (до 30 штук) хранятся в зашифрованном виде внутри замка, но производитель ничего не говорит насчет защиты от муляжей.

Другим способом является ввод пароля из шести цифр, причем если поблизости находятся посторонние, для надежности можно набрать 16 цифр с нужной последовательностью где-нибудь в середине. Дверь также открывается через мобильное приложение по Bluetooth и с помощью ключа (вставляется снизу). У вертушки на внутренней стороне предусмотрена защита от животных — дверь открывается только в том случае, если сразу после поворота механизма человек опускает ручку.

После 5 неудачных попыток ввода пароля или 15 прикладываний другого отпечатка срабатывает встроенная сигнализация.

В Китае Loock Classic можно приобрести за 256 долларов, установка входит в эту стоимость.