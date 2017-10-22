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Бывший инженер компании Ford разработал двигатель нового типа
Концепцию двигателя с наддувом для каждого отдельного цилиндра разработал инженер Джим Кларк.
Инженер считает, что таким образом удастся увеличить производительность двигателя.
Кларк отметил, что макет двигателя был готов несколько лет назад, однако перед презентацией он решил сделать прототип для наглядности разработки.
Стоит отметить, что инженер сделал силовой агрегат с отдельным наддувом для каждого цилиндра на базе модульных моторов V8 и Duratec V6.
Концепция заключается в уменьшении турболага и повышении крутящего момента за счёт более эффективного наполнения емкостей смесями. Однако, для работы такой установки потребуется большее количество воздухозаборников.
Кларк сообщил, что ему не удалось связаться с Ford по поводу приобретения разработки, однако он также рассматривает возможность самостоятельной реализации проекта.
Источник: sundaynews.info
Теги: Донбасс, двигатель, инженер, макет
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