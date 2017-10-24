Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета

24.10.2017 11:45

Только 23 октября на сайте архива Кембриджского университета опубликовали текст полной диссертации Стивена Хокинга об исследовании Вселенной, а уже через несколько часов он перестал загружаться, сообщает Телеканал новостей «24».

Десятки тысяч людей получили доступ к работе ученого в первые 12 часов после ее публикации. Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей полной докторской диссертации "Свойства расширения Вселенных".

Там он рассмотрел и исследовал последствия расширения Вселенной, теории гравитации, предположения о причинах образования галактик, а также доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.

Однако по сообщению университета, менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать документ, из-за чего он и стал неисправным. Сайт Кембриджского университета до сих пор "едва" работает.

Ранее диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.