Все рубрики раздела
- Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета11:45
- ПриватБанк обновил дизайн сайта10:30
- Ученые выяснили главную причину боязни пауков22:00
- Индия через 6 месяцев полетит на Луну17:45
- В России выпустили мотоцикл Калашникова11:05
- В Польше запускают первую службу проката электромобилей10:50
- Учёные разработали новый метод выращивания клеток мозга10:42
- Людство попередили: до Землі летять величезні НЛО08:15
- Как вернуть деньги, украденные с банковской карточки?20:10
- Стало известно, что американцы делают с гаджетами Apple17:30
Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета
Только 23 октября на сайте архива Кембриджского университета опубликовали текст полной диссертации Стивена Хокинга об исследовании Вселенной, а уже через несколько часов он перестал загружаться, сообщает Телеканал новостей «24».
Десятки тысяч людей получили доступ к работе ученого в первые 12 часов после ее публикации. Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей полной докторской диссертации "Свойства расширения Вселенных".
Там он рассмотрел и исследовал последствия расширения Вселенной, теории гравитации, предположения о причинах образования галактик, а также доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.
Однако по сообщению университета, менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать документ, из-за чего он и стал неисправным. Сайт Кембриджского университета до сих пор "едва" работает.
Ранее диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.
Теги: сайт, диссертация, Стивен Хокинг, Кембридж
- Елена Исинбаева стала кандидатом наук
- Испытано на себе. Сайт Евро-2012 в Донецке: красивый обман
- Сайт Футбольного союза Черногории внес Украину в черный список
- "Зениту" не хватило денег на оплату домена официального сайта?
- Евро-2012. 25 акцентов языка футбола
- Сегодня заканчивается срок регистрации на билеты на Евро-2012
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт