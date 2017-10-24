ПриватБанк обновил дизайн сайта

24.10.2017 10:30

Впервые за почти пять лет ПриватБанк обновил свой сайт. С 20 октября по адресу privatbank.ua посетителям доступна новая, более современная версия дизайна, сообщает gagadget.com.

ПриватБанк использовал плоский дизайн интерфейса, близкий к концепции Material Design в последних версиях Android. Сайт стал более легким и теперь оптимизирован для мобильных устройств. По словам представителей компании, им удалось заметно ускорить загрузку страниц. Также появилась возможность кастомизации контента — «мы сможем показывать каждому пользователю ту информацию, которая для него наиболее полезна и интересна».

Старая версия сайта доступна по адресу old.privatbank.ua. ПриватБанк предлагает всем желающим принять активное участие в тестировании нового сайта. В течение месяца на электронную почту [email protected] будут принимать все отзывы и замечания. Если пользователь забредет не туда, на странице ошибки 404 его ждет печальный кот Василий.

Сайт ПриватБанка стабильно входит в первую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. В сентябре он занимал шестую строчку рейтинга.