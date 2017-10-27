Apple вернула лидерство в рейтинге производительности смартфонов

27.10.2017 10:10

Авторы приложения для определения производительности мобильных устройств AnTuTu регулярно проводят мониторинг наиболее производительных смартфонов. Месяц назад таблицу самых мощных гаджетов возглавлял OnePlus 5. На второй строчке размещался флагман от HTC, модель U11. Но выход на рынок iPhone 8 и 8 Plus не мог не внести свои коррективы в рейтинг, сообщает RNS.

Обновленный сентябрьский список самых мощных смартфонов возглавляют обе модели смартфонов Apple. iPhone 8 Plus набрал 217 210 баллов, обогнав ближайшего конкурента OnePlus 5 на 36 000 очков. На второй строчке — iPhone 8 с 209 113 баллами.

Среди iOS-устройств возглавляет рейтинг 10,5-дюймовый iPad Pro, набравший 230 591 баллов. Южнокорейские флагманы в лице Galaxy Note8, S8 и S8+ замыкают вторую пятерку лидеров. Apple стала первой компанией, которая сумела перешагнуть преодолеть барьер AnTuTu в 200 000 баллов (в категории смартфоны).