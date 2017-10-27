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Гонконгский робот получил гражданство Саудовской Аравии (ВИДЕО)
Робот по имени София получил гражданство Саудовской Аравии в ходе экономической конференции Future Investment Initiative в столице страны, Эр-Рияде. Это первый случай в истории, когда гражданство было выдано роботу, сообщает Телеканал Дождь.
«Спасибо Королевству Саудовской Аравии. Это исторический момент, быть первым роботом в мире, получившим гражданство», — ответила София, когда на сцене форума объявили о присуждении ей гражданства.
В своем заявлении София отметила, что хочет помогать людям. «Я хочу использовать свой искусственный интеллект, чтобы помочь людям жить лучшей жизнью, например, создавать дизайн интеллектуальных домов, строить лучшие города будущего. Я сделаю все возможное, чтобы сделать мир лучше», — сказала она. Она также рассказала, что если люди будут добрыми по отношению к ней, она будет добра по отношению к ним.
Создала Софию гонконгская компания Hanson Robotics.
Теги: робот, Саудовская Аравия, гражданство
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