Гонконгский робот получил гражданство Саудовской Аравии (ВИДЕО)

27.10.2017 11:10

Робот по имени София получил гражданство Саудовской Аравии в ходе экономической конференции Future Investment Initiative в столице страны, Эр-Рияде. Это первый случай в истории, когда гражданство было выдано роботу, сообщает Телеканал Дождь.

«Спасибо Королевству Саудовской Аравии. Это исторический момент, быть первым роботом в мире, получившим гражданство», — ответила София, когда на сцене форума объявили о присуждении ей гражданства.

В своем заявлении София отметила, что хочет помогать людям. «Я хочу использовать свой искусственный интеллект, чтобы помочь людям жить лучшей жизнью, например, создавать дизайн интеллектуальных домов, строить лучшие города будущего. Я сделаю все возможное, чтобы сделать мир лучше», — сказала она. Она также рассказала, что если люди будут добрыми по отношению к ней, она будет добра по отношению к ним.

Создала Софию гонконгская компания Hanson Robotics.