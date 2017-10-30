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Илон Маск опубликовал фото первого тоннеля "автометро" под Лос-Анджелесом

30.10.2017 10:20
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Илон Маск опубликовал фото первого тоннеля "автометро" под Лос-Анджелесом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал свежее фото строительства первого в мире скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Снимок опубликован в Instagram Маска, сообщает Апостроф.
По задумке изобретателя, тоннель поможет автомобилям легко объезжать пробки. Машина будет спускаться под землю на специальном лифте, становиться на тележку, которая со скоростью 200 км/ч по магнитным рельсам будет перевозить авто к пункту назначения.



Теги: Лос-Анджелес, тоннель, Илон Маск
 
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