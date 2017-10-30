ЗАЗ будет выпускать корейские тракторы

30.10.2017 14:10

В 2018 году Запорожский автомобилестроительный завод приступит к производству тракторов под корейским брендом «LS», сообщает replyua.net.

На начальном этапе планируется крупноузловая SKD-сборка тракторов, затем в планах – приблизиться к промышленной CKD-сборке. Реализовываться новые тракторы будут через разветвленную сеть «УкрАвто». В компании «УкрАвто» при этом подчеркнули, что акцент будет сделан на двух марках тракторов с мощностью в 110-140 и 70-80 лошадиных сил. Весной на рынке Украины также должен появиться минитрактор – у него будет открытая кабина, и эта модель может эксплуатироваться в небольших фермерских хозяйствах.

В ЗАЗ добавили, что по цене корейские тракторы будут доступны фермерам. Самая дешевая модель будет стоить порядка 38 тысяч долларов, на более мощные тракторы цена будет значительно выше – около 70 тысяч долларов.