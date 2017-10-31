В Нидерландах превратили Tesla Model S в катафалк

31.10.2017 15:00

Нидерландская тюнинговая компания переоборудовала дорогой электромобиль Tesla Model S в катафалк, сообщает Телеканал новостей «24».

Компания RemetzCar (Нидерланды) специализируется на изготовлении лимузинов. Однако часто переделывает авто и на катафалки.

Существует немало автомобилей премиум-марок, переработанных на катафалки. Mercedes-Benz, Cadillac и другие премиум-бренды часто выступают в этой роли.

Голландцы переделали Tesla Model S в катафалк, чтобы сторонники экологии смогли достойно покинуть этот мир, не загрязняя окружающую среду.