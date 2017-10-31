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В Нидерландах превратили Tesla Model S в катафалк
31.10.2017 15:00
Нидерландская тюнинговая компания переоборудовала дорогой электромобиль Tesla Model S в катафалк, сообщает Телеканал новостей «24».
Компания RemetzCar (Нидерланды) специализируется на изготовлении лимузинов. Однако часто переделывает авто и на катафалки.
Существует немало автомобилей премиум-марок, переработанных на катафалки. Mercedes-Benz, Cadillac и другие премиум-бренды часто выступают в этой роли.
Голландцы переделали Tesla Model S в катафалк, чтобы сторонники экологии смогли достойно покинуть этот мир, не загрязняя окружающую среду.
Теги: Нидерланды, Tesla Model S, катафалк
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