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Биткоин отметил свой день рождения новым рекордом

01.11.2017 13:40
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Биткоин отметил свой день рождения новым рекордом

Курс первой и самой популярной на сегодняшний день криптовалюты – биткоина – установил новый рекорд, сообщает ICTV.
31 октября цена биткоина поднялась до $6571 за монету (по состоянию на 12.47 1.11.2017).
Вероятной причиной роста на рынке считают все большее внимание к биткоину, а также то, что 31 октября первой криптовалюте исполнилось 9 лет.



Теги: рекорд, курс валют, биткоин
 
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