Все рубрики раздела
- В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции11:50
- Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса11:03
- Google запустил в Украине платежный сервис Android Pay14:40
- В Китае представили бюджетный электромобиль14:20
- Биткоин отметил свой день рождения новым рекордом13:40
- В Нидерландах превратили Tesla Model S в катафалк15:00
- Ученые показали сенсационные доказательства существования внеземной жизни22:41
- Живьем съели мозги: ученые поражены странной гибелью кровожадных акул15:09
- ЗАЗ будет выпускать корейские тракторы14:10
- Источник: НАСА скрывает информацию о приближающемся к Земле метеорите10:50
Google запустил в Украине платежный сервис Android Pay
С 1 ноября Google в партнерстве с ПриватБанком и Mastercard запустил в Украине глобальный сервис бесконтактных платежей Android Pay, с помощью которого можно рассчитаться одним лишь смартфоном. Украина стала 15-й страной в мире, где заработал Android Pay, сообщает ТСН.
Что такое Android Pay?
Это сервис для совершения бесконтактных платежей с помощью смартфонов или смарт-часов под управлением Android. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay Google Play и добавить в него свои карты.
Почему это круто?
Теперь, чтобы расплатиться за товар, нужно на кассе просто приложить телефон к терминалу вместо банковской карты. Ваша покупка тут же будет оплачена.
То есть, мне больше не нужно носить с собой кучу карточек?
Почти. Android Pay работает только на Android-смартфонах с операционной системой KitKat 4.4 и выше, которые поддерживают технологию NFC.
Что такое NFC?
Если говорить максимально просто, то это такая штука, которая отвечает за безконтактную передачу данных с одного устройства на другое. Чтобы узнать, есть ли NFC в вашем смартфоне, можно посмотреть характеристики на сайте производителя или поискать свой смартфон в огромном списке на сайте NFC World. Больше о технологии NFC можно почитать здесь.
А если мой телефон не поддерживает NFC?
К сожалению, пользоваться сервисом Android Pay вы не сможете.
С какими банками работает Android Pay?
Первым на сегодня банком в Украине, который предоставляет возможность пользоваться сервисом Android Pay, стал ПриватБанк, но список банков будет постоянно пополняться.
А расплатиться таким образом можно в любом магазине?
Нет, подойдут только точки продаж с терминалами, которые, как и смартфоны с Android Pay, оборудованы модулем NFC. Например, у ПриватБанка, который владеет крупнейшей сетью POS-терминалов по всей стране, 86 тысяч – бесконтактных (всего их 142 тысячи). И каждый день количество таких терминалов только увеличивается. Как правило, терминалы принимают бесконтактные платежи отмечены таким значком . В Украине рассчитаться бесконтактно можно не только в торгово-сервисной сети (кафе, ресторанах, супермаркетах, аптеках) или вендинговых автоматах, но и в транспорте.
Все нравится, что мне надо сделать, чтобы воспользоваться Android Pay?
Все достаточно просто. Вот полный алгоритм действий:
- зайдите в Google Play и загрузите приложение Android Pay. Оно бесплатное;
- в приложении привязываем к сервису свою банковскую карточку. Можно сфотографировать ее, и сервис распознает цифры и буквы сам, а можно вбить все данные в соответствующие поля вручную;
- в настройках смартфона проверяем, чтобы модуль NFC был активирован. Обычно иконка быстрого доступа к беспроводному модулю есть в шторке уведомлений. Если ее нет, найдите этот параметр в настройках смартфона, в меню передачи данных;
- несем накупленное в магазине на кассу, включаем экран смартфона и подносим его к терминалу;
- если карточек несколько, приложение Android Pay предложит выбрать одну из них как основную. Когда захотите сделать оплату с другой карты, нужно будет изменить выбор в настройках.
А моим телефоном может расплатиться кто-то другой?
Нет, если придерживаться базовых правил безопасности.
Теги: Украина, Google,
- Обзор поисковых запросов Google: украинок интересует вопрос "Зачем я дура?"
- Google "подкосили" проблемы с оптоволокном в России
- Google составил ТОП-10 популярных украинок
- Обновлены карты Google для Украины
- Google запустила виртуальную экскурсию по церквям Карпатского региона
- Google: Поисковая реклама и онлайн-поиск напрямую влияют на принятие решения о покупке
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Померла зірка російських кримінальних серіалів11:58
- В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции11:50
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина11:30
- В автозаке и наручниках: 20-летняя Зайцева снова оказалась на месте чудовищного ДТП11:15
- Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса11:03
- "Шахтер" второй раз обыграл "Фейеноорд" (ВИДЕО)10:55
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- В Гидрометцентре дали прогноз на ноябрь10:30
- В Украине повязали ближайшего соратника Саакашвили10:10
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР