В Китае представили бюджетный электромобиль

01.11.2017 14:20

В Китае официально презентован новый электромобиль Zhidou D3. Компактная городская модель поступит в продажу с середины ноября по цене от 50 тыс. юаней ($7500), сообщает Autocentre.ua.

Китайский электромобиль достигает 2975 мм в длину, 1585 мм в ширину и 1590 мм в высоту, а его колесная база составляет 1865 мм. У него выраженный двухобъемный профиль и широкая решетка радиатора.

Двухместный электрокар оснащен виртуальной панелью приборов. Также в интерьере установлены сразу два сенсорных дисплея мультимедиа. Комплектация автомобиля включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционер, 2 подушки безопасности и камеру заднего вида.

Электромотор мощностью 41 л. с. разгоняет Zhidou D3 до 100 км/ч. Zhidou D3 оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей на 17,5 кВт*ч, а его запас хода без подзарядки составит около 170 км.