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Sony "реинкарнировала" робота-собаку "Aibo" (ВИДЕО)
Компания Sony прекратила производство роботов-собак Aibo в 2006 году, однако теперь — спустя 11 лет — решила возродить легендарную серию, сообщает Новое время.
Обновленный робопёс использует ультра-компактные приводы, которые позволяют его телу двигаться по 22 осям, в глазах Aibo установлены две OLED-панели, чтобы показать диапазон эмоций.
Sony утверждает, что новый Aibo "может сформировать эмоциональную связь с членами семьи, обеспечивая их любовью, нежностью, и радостью воспитания компаньона".
Разработчики отмечают, что поведение Aibo является адаптируемым, то есть зависит от поведения владельца. Робот использует технологию глубокого обучения, которая позволяет анализировать звуки и изображения, проходящие через массив датчиков, и использует данные облака, чтобы извлечь уроки из опыта других Aibo и их владельцев. Срок службы батареи оценивается примерно в два часа, с временем перезарядки три часа.
Вместе с новой моделью появилось и мобильное приложение My Aibo, с помощью которого пользователь может получить доступ к настройкам устройства, а также, например, посмотреть фотографии, сделанные камерой робота.
Новый Aibo доступен для предварительного заказа в Японии с 1 ноября и поступит в продажу 11 января 2018. Пока у Sony нет никаких планов по продажам робота за пределами Японии. Стоимость Aibo составляет около $ 1700, кроме того, необходимо вносить ежемесячную абонентскую плату.
Теги: робот, Sony, собака
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