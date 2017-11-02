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В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции

02.11.2017 11:50
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В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции

Компания Солар Чернобыль приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ по строительству первой солнечной электростанции мощностью 1 МВт*Пик на площадке Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственного спецпредприятия ЧАЭС, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"На данный момент на территорию строительства завозится технологическое оборудование, производится установка балластных блоков под металлоконструкции, выполняется установка плит под столбы ограждения, ведутся подготовительные работы перед монтажом металлоконструкций, установка балластного фундамента под комплектные трансформаторные подстанции", - сказано в сообщении.
В процессе строительства будут установлены 3762 солнечных модуля. Для размещения технологического оборудования электростанции используются системы крепления и фундаменты, которые были специально разработаны с учетом требований площадки и радиологической безопасности.
Введение станции в промышленную эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2017 г. Годовая производительность СЭС Солар Чернобыль-1 составит 1024 МВт.



Теги: Чернобыль, солнечная энергия, электростанция
 
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