В пирамиде Хеопса обнаружили потайную комнату

02.11.2017 16:40

Ученые обнаружили в египетской пирамиде Хеопса ранее не известную потайную комнату, передает телеканал 112 Украина.

Согласно сообщению, комната представляет собой узкий наклонный коридор длинной как минимум в 30 метров. Она расположена над Большой галереей.

Ученые пока не пришли к единому мнению, для чего предназначалось найденное помещение.

Как отмечается, это первое значимое открытие в структуре египетских пирамид с XIX века. Оно стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей: ученые использовали методику мюонной радиографии (исследование при помощи мюонов - одного из видов элементарных частиц из семейства лептонов), которая позволяет визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в нее.

Ученые полагают, что с помощью новой технологии исследование пирамид вскоре будут сделаны и другие открытия.