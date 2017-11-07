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«Киевстар» наполовину снизил стоимость услуг в комплексных тарифах
Компания «Киевстар» запустила новую линейку тарифов «Киевстар Все вместе», в которую входит безлимитный 3G, «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ». По данным оператора, в рамках данных тарифов все указанные услуги обойдутся дешевле. «Мы предлагаем все свои телеком-услуги в одном пакете, с одним счетом на оплату и одной большой скидкой», — заявил руководитель направления FTTB «Киевстар» Максим Купко, сообщает AIN.UA.
В обновленной линейке тарифов, запущенной с сегодняшнего дня, мобильная связь, «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ» обойдутся от 110 до 155 грн в месяц — примерно на 50% дешевле. Всего линейка включает три плана: «Все вместе. Плюс», «Все вместе. Смарт» и «Все вместе. Экстра». Во всех тарифах «Домашнее ТВ» — в подарок, а скорость фиксированного интернета увеличена до 100 Мб/c.
В тарифах «Все вместе. Плюс» и «Все вместе. Смарт»: неограниченные звонки в сети «Киевстар», 50 и 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов, 3Гб и 6 Гб мобильного интернета соответственно, нетарифицируемые социальные сети и приложения, в том числе YouTube (трафик в приложении YouTube не тарифицируется в тарифе «Все вместе. Смарт»).
В тарифе с максимальным наполнением – «Все вместе. Экстра» – включены безлимитный мобильный интернет и звонки в сети «Киевстар», 300 минут для звонков на сети других мобильных операторов, а также «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ».
Теги: Киевстар, тариф, экономия
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- Манекин: Меня задержали в Донецке за пост в Фейсбуке о «министре» Диком08:14
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