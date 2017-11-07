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В аэропорту Одессы у пассажира изъяли 43 контрабандных iPhone X
07.11.2017 10:45
В аэропорту Одессы таможенники задержали партию контрабандных iPhone X стоимостью почти 1,3 млн гривен, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает Новое время.
"В аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допущено перемещения 43 iPhone X без надлежащего оформления", - говорится в сообщении.
Теги: Одесса, аэропорт, контрабанда, iPhone X
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