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Стивен Хокинг назвал дату гибели человечества

08.11.2017 14:35
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Стивен Хокинг назвал дату гибели человечества

Знаменитый английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году, сообщает РБК-Украина.
Хокинг обратился к инвесторам с просьбой поддержать его планы по путешествию к ближайшей звезде за пределами нашей солнечной системы, надеясь, что пригодная для жизни планета может вращаться вокруг нее.
По мнению физика, пообщавшегося по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE в Пекине, цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится в огненный шар. "Если мы этого не сделаем, мир станет переполненным, и увеличение потребления энергии превратит планету в шарик огня", - заявил ученый.
Он сказал, что люди должны "смело идти туда, куда никто не ходил раньше, если мы хотим продолжить наш вид еще на миллион лет". По его мнению, заменой Земле может стать спутник альфы Центавра, где цивилизация сможет прожить еще около миллиона лет. Хокинг призвал поддержать проект Breakthrough Starshot, одним из инициаторов которого он является.



Теги: прогноз, гибель, Стивен Хокинг, человечество
 
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