Twitter позволил своим пользователям быть в два раза многословнее

08.11.2017 10:15

Сеть микроблогов Twitter увеличила допустимое количество символов в одном сообщении в два раза - до 280. Об этом сообщается на официальном аккаунте сети, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Мы хотим, чтобы каждый легче и быстрее выражал себя. Больше символов. Больше эмоций. Больше происходящего", - говорится в сообщении. Прежние ограничения останутся для китайского, японского и корейского языков.

О намерениях Twitter ввести изменения стало известно в конце сентября и тогда уже проводили тестирования.