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Twitter позволил своим пользователям быть в два раза многословнее
08.11.2017 10:15
Сеть микроблогов Twitter увеличила допустимое количество символов в одном сообщении в два раза - до 280. Об этом сообщается на официальном аккаунте сети, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Мы хотим, чтобы каждый легче и быстрее выражал себя. Больше символов. Больше эмоций. Больше происходящего", - говорится в сообщении. Прежние ограничения останутся для китайского, японского и корейского языков.
О намерениях Twitter ввести изменения стало известно в конце сентября и тогда уже проводили тестирования.
Теги: Twitter, сообщение, размер
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