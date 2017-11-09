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Как усилить сигнал wi-fi: ученые нашли способ
Группа исследователей из Дармутского колледжа (США) придумала, как управлять силой и скоростью сигнала Wi-Fi в помещении с несколькими комнатами. Об этом сообщает портал TechXplore.
Как отмечают ученые, сейчас проблему можно решить с помощью направленной Wi-Fi антенны, однако подобные устройства стоят дорого и сложны в эксплуатации. Поэтому исследователи поставили задачу разработать прибор, который можно сделать своими руками в домашних условиях.
В исследовании отмечается, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например разрезанную банку из-под газировки. Для того чтобы модернизировать такой рефлектор, ученые написали компьютерный алгоритм, позволяющий учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала. На основании этих настроек технология за полчаса высчитывает оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере.
"Беспроводной рефлектор, созданный с учетом пользовательских настроек, обойдется примерно в 35 долларов. Устройство сможет вытеснить антенны стоимостью тысячи долларов", - считает доцент Дартмутского колледжа Ся Чжу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, Wi-Fi
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