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Архив - Наука и технологии

В Японии беспилотник травмировал 6 посетителей выставки (ВИДЕО)

09.11.2017 14:25
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Во время выставки робототехники в японском городе Огаки четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу, шесть человек получили ранения, сообщает Daily Mail, сообщает Новое время.
Сообщается, что пострадавшие отделались порезами и ушибами.
Момент падения беспилотника на людей был запечатлен одним из посетителей выставки. На видео видно, как дрон поднялся на несколько метров, затем начал разбрасывать конфеты в разные стороны, после чего резко снизился и врезался в стоящих людей. Полиция приступила к расследованию инцидента.



Теги: Япония, люди, выставка, травма, дрон
 
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