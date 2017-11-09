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В Японии совершили первый звонок 5G из движущегося автомобиля
09.11.2017 10:30
В Японии впервые протестировали 5G-связь из движущегося автомобиля. При этом была достигнута скорость передачи данных на уровне 1 Гбит/сек, сообщает Bad Android.
Тест, являющийся результатом сотрудничества NTT Docomo с Intel, Ericssonem и Toyota, состоялся на токийском набережной Одайба. Автомобиль был подключен через Intel EGO 5G Automotive Platform к несколько базовым станциям Ericsson, работающим в сети Docomo 5G. Во время езды было запущено видео с разрешением 4K. Оно отправлялось в потоковом режиме до автомобиля, движущегося со скоростью 30 км/ч. Скорость передачи данных составила 1 Гб/сек и оборудование показало очень маленькие задержки. На отдачу была достигнута скорость 600 Мб/сек.
Теги: Япония, тестирование, автомобиль, 5G
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