Siemens построила в США первое "электрошоссе"

12.11.2017 17:15

Компания Siemens запустила в США свое первое электрифицированное шоссе (eHighway) для электрогрузовиков с токоприемниками, сообщает Хайтек.

Оно всего одну милю длиной и расположено в Калифорнии, недалеко от порта Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Над шоссе располагаются контактные сети, к которым огромные электрогрузовики смогут подключаться токоприемниками для подзарядки прямо на ходу — принцип абсолютно тот же, что у троллейбусов.

В сотрудничестве с Комиссией по качеству воздуха Южного Побережья (SCAQMD), Siemens надеется снизить количество вредных выбросов за счет внедрения системы eHighway в штате. Ведь именно большегрузный транспорт вносит основной вклад в загрязнение воздуха Южной Калифорнии.