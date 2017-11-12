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Siemens построила в США первое "электрошоссе"

12.11.2017 17:15
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Siemens построила в США первое "электрошоссе"

Компания Siemens запустила в США свое первое электрифицированное шоссе (eHighway) для электрогрузовиков с токоприемниками, сообщает Хайтек.
Оно всего одну милю длиной и расположено в Калифорнии, недалеко от порта Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Над шоссе располагаются контактные сети, к которым огромные электрогрузовики смогут подключаться токоприемниками для подзарядки прямо на ходу — принцип абсолютно тот же, что у троллейбусов.
В сотрудничестве с Комиссией по качеству воздуха Южного Побережья (SCAQMD), Siemens надеется снизить количество вредных выбросов за счет внедрения системы eHighway в штате. Ведь именно большегрузный транспорт вносит основной вклад в загрязнение воздуха Южной Калифорнии.



Теги: США, грузовик, троллейбус, Siemens
 
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