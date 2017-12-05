Facebook презентовала "детский мессенджер"

05.12.2017 10:20

Социальная сеть Facebook презентовала приложение Messenger Kids, позволяющее детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, сообщает ASN.

В данный момент новое приложение доступно только на территории США. Стоит отметить, что управление мессенджером осуществляется родителями ребенка со своего аккаунта, но они имеют право контролировать список контактов в "детском мессенджере".