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Facebook презентовала "детский мессенджер"

05.12.2017 10:20
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Facebook презентовала "детский мессенджер"

Социальная сеть Facebook презентовала приложение Messenger Kids, позволяющее детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, сообщает ASN.
В данный момент новое приложение доступно только на территории США. Стоит отметить, что управление мессенджером осуществляется родителями ребенка со своего аккаунта, но они имеют право контролировать список контактов в "детском мессенджере".



Теги: дети, Facebook, мессенджер
 
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