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Google выпустила облегченную версию Android

05.12.2017 16:40
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Google выпустила облегченную версию Android

Разработчики Google представили облегченную версию своей операционной системы - Android Oreo (Go edition), сообщает Новое время.
Оболочка предназначена для недорогих смартфонов с 1 ГБ или даже 512 МБ оперативной памяти, сообщается в официальном блоге Google.
Изначально платформу под кодовым названием Android Go анонсировали в мае на конференции для разработчиков. Теперь платформа представлена как Android Oreo (Go Edition), она базируется на версии Android 8.1 Oreo. Как отмечают разработчики, платформа обеспечивает повышенную на 15% производительность.
"С момента создания Android наша миссия состояла в том, чтобы принести силу для всех. Как глобальная операционная система, Android выросла до более чем 2 миллиардов активных устройств по всему миру, причем в Индии больше пользователей, чем в США. Чтобы миллиарды людей могли получить доступ к компьютерам, важно, чтобы устройства начального уровня полностью функционировали", - говорится в официальном блоге компании.
В состав Android Oreo (Go edition) входят Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go, а также специальная версия Google Play Store, которая позволяет выбрать приложения, наиболее подходящие для использования в конкретном смартфоне.



Теги: Google, Android, версия
 
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