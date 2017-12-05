На МКС приготовили "космическую пиццу" (ВИДЕО)

05.12.2017 08:50

Итальянский астронавт Паоло Неспони соскучился по национальной еде и решил приготовить пиццу прямо на Международной космической станции. Об этом астронавт написал у себя в Twitter, выложив видео процесса, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Астронавт рассказал о своем желании отведать пиццы боссу во время общения в прямом эфире, и руководство решило порадовать астронавтов, отправив все нужные для пиццы ингредиенты на орбиту.