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Архив - Наука и технологии

На МКС приготовили "космическую пиццу" (ВИДЕО)

05.12.2017 08:50
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На МКС приготовили "космическую пиццу" (ВИДЕО)

Итальянский астронавт Паоло Неспони соскучился по национальной еде и решил приготовить пиццу прямо на Международной космической станции. Об этом астронавт написал у себя в Twitter, выложив видео процесса, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Астронавт рассказал о своем желании отведать пиццы боссу во время общения в прямом эфире, и руководство решило порадовать астронавтов, отправив все нужные для пиццы ингредиенты на орбиту.



Теги: Италия, пицца, МКС, астронавт
 
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