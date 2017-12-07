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Greenpeace обвинила Samsung в глобальном потеплении
Активисты Greenpeace уверяют, что Samsung влияет на глобальное потепление, поскольку использует "грязное, старомодное ископаемое топливо" для производства гаджетов, сообщает Новое время.
По данным организации, южнокорейский конгломерат использует только один процент возобновляемых источников энергии.
Greenpeace раскритиковала Samsung за "использование загрязняющих окружающую среду источников энергии, таких как уголь", для производства миллионов своих гаджетов. Организация призвала компанию к диалогу и "большим вещам" для перехода на новые источники энергии. В своем отчете представители Greenpeace США показали, что компания Samsung использовала более чем 16000 ГВт энергии в 2016 году, и только один процент от этого объема был из возобновляемых источников.
"Сейчас, когда весь мир обращает внимание на реальность изменения климата и принимает срочные меры, чтобы остановить его, одна из крупнейших компаний в мире остается в стороне. Samsung слишком велик, чтобы его игнорировать", - подчеркнули в Greenpeace
Организация также призвал людей подписать петицию, чтобы помочь убедить Samsung "выйти из индустриальной эпохи в 21 веке". Пока петицию подписали немногим более 5 тысяч человек, документу необходимо в общей сложности 100000 подписей.
Теги: глобальное потепление, Samsung, Гринпис
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