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В календаре Майя нашли "правильную" дату конца света

07.12.2017 09:30
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В календаре Майя нашли "правильную" дату конца света

Ученые назвали новую дату конца света согласно календарю Майя, сообщает ИА "ВладТайм".
Новая информация гласит, что ранее календарь был расшифрован неправильно, поэтому предсказание не сбылось в 2012 году, но апокалипсис планету все же ожидает.
Эксперты изучили календарь Майя повторно, и пришли к невероятному выводу – из-за неправильной расшифровки источника жители Земли были введены в заблуждения. Ученые утверждают, что апокалипсис может произойти уже в этом месяце, как и звучало предсказание на 2012 год – 21 декабря. Масло в огонь подливает и тот факт, что по предсказанию земляне должны увидеть планету Нибиру перед всеобщим концом, а представители NASA накануне сделали заявление о приближении неизвестного космического тела к планете.



Теги: календарь, конец света, Майа
 
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