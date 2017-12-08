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Архив - Наука и технологии

«Киевпасстранс» запустил электронную книгу жалоб

08.12.2017 11:20
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«Киевпасстранс» запустил электронную книгу жалоб

Отныне высказать пожелания и предложения «Киевпасстранс» можно с помощью смартфона и сервиса «Каратель». Данное новшество должно добавить объективности проекту-опросу «Пассажирский контроль». Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует интернет-газета "Вести".
Чтобы воспользоваться сервисом «Каратель», нужно загрузить на смартфон одноименное мобильное приложение. В меню приложения есть опция «Книга жалоб». На данном виджете каждый зарегистрированный пользователь с помощью смартфона может внести предложения или пожаловаться на нарушения, направив сообщение непосредственно в КП «Киевпастранс».



Теги: Киев, Интернет, жалоба, транспорт
 
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