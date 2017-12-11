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Ученые планируют высадить клубнику на Марсе

11.12.2017 08:51
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Ученые планируют высадить клубнику на Марсе

Ученые ОАЭ планируют высадить на Марсе помидоры, пальмы и клубнику. 

Такое заявление сделал Рашид аль-Заади, руководитель отдела стратегического планирования космического агентства Арабских Эмиратов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Специалисты из ОАЭ занялись реализацией своих планов по изучению Красной планеты, для этого они разработали собственные программы. По мнению ученых, почва на Марсе напоминает пустыню, поэтому там вполне возможно вырастить некоторые культуры. 

Эксперты планируют высадить на четвертой планете Солнечной системы финиковые пальмы – по одному проекту. Вторая программа предполагает высаживание клубники, помидоров и салата. О намерениях ученых рассказал глава космического агентства Рашид аль-Заади.

Идея ученых стоит немалых денег. Правительство Арабских Эмиратов уже вложило в задумку свыше пяти миллиардов долларов.



Теги: Донбасс, Марс, клубника
 
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