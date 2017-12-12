«Киевстар» ввела USSD-коды для проверки совместимости с 4G

12.12.2017 11:30

В рамках подготовки к запуску 4G компания «Киевстар» ввела USSD-коды, с помощью которых можно проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта абонента стандарт 4G, сообщает technoguide.com.ua.

По словам оператора, 4G откроет еще больше возможностей пользователям мобильного интернета: скорость передачи данных в ~6,5 раза выше, чем в сетях 3G, в 2,5 раза меньше время ожидания открытия интернет-страниц, в ~10 раз больше емкость сети и т.д. Но для того чтобы абоненты могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами связи четвертого поколения, нужны смартфоны, поддерживающие технологию передачи данных (4G/LTE), и специальные SIM-карты (USIM).

Поэтому «Киевстар» ввела USSD-коды, с помощью которых абоненты могут подготовиться к 4G. Чтобы проверить:

будет ли работать SIM-карта в сети 4G надо набрать код *245*4# вызов

поддерживает ли телефон 4G – набрать код *245*5# вызов.

Абоненты могут бесплатно заменить свою старую SIM-карту в фирменных магазинах «Киевстар» на USIM, которая поддерживает стандарт 4G. Кроме того, в магазинах компании есть широкий выбор 4G-смартфонов. Так, с 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года в магазинах «Киевстар» проходит масштабная новогодняя акция: при покупке смартфона мобильный оператор возвращает абоненту 20% стоимости на мобильный счет, или оплатит за абонента 2 платежа рассрочки.