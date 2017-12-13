Blue Origin запустила в космос ракету с "туристом"-манекеном (ВИДЕО)

13.12.2017 10:30

Вчера, 12 декабря, частная аэрокомическая компания США Blue Origin успешно испытала новую ракету с модернизированной капсулой, оснащенной самыми большими иллюминаторами в истории космонавтики. Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter и комментарии к видеозаписи старта, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Запуск состоялся на полигоне компании в западном Техасе. Полезная нагрузка ракеты, которая носит название "многоразовая суборбитальная система New Shepard": тест-оборудование и человеческий манекен с датчиками. Размеры иллюминаторов капсулы - около 70 см в ширину и примерно 1 м в высоту.

Как рапортовали в Blue Origin, старт, полет на высоту до 100 км и возвращение ракеты прошли без происшествий. Это был первый запуск компании с октября 2016 года. В конце 2018-го руководители программы намерены провести испытания с человеком на борту.

Blue Origin — частная аэрокосмическая компания, расположенная в 40 км к северу от города Ван-Хорн, округ Калберсон, штат Техас, США. Создана в 2000 году для космического туризма основателем Amazon.com Джефри Безосом.