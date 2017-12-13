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Архив - Наука и технологии

Госструктурам США запретили использовть антивирус Касперского

13.12.2017 11:50
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Госструктурам США запретили использовть антивирус Касперского

Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Президент Дональд Трамп подписал во вторник законопроект, запрещающий использовать Kaspersky Lab в правительстве США”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что ранее запрет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.
По информации издания, причиной такого решения стали опасения, что программные продукты российского производства использовались спецслужбами РФ для шпионажа.



Теги: США, запрет, антивирус, Касперский
 
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