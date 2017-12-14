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Архив - Наука и технологии

Японский стартап предлагает размещение рекламы на Луне

14.12.2017 16:40
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Японский стартап предлагает размещение рекламы на Луне

Японская компания-стартап Ispace Inc. собрала $90 млн инвестиций, которые хочет использовать для запуска космического корабля на лунную орбиту, а в итоге - и на поверхность Луны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Инвесторами выступили как частные, так и государственные компании, в том числе и Банк развития Японии.
Ориентировочные сроки проекта - 2019 г., а интерес к нему продиктован в том числе и тем, что Ispace предлагает инвесторам размещать свою рекламу на поверхности Луны. По мнению главы стартапа Такеши Хакамады, многие компании хотели бы иметь билборд с собственным логотипом на фоне Земли.



Теги: Япония, реклама, Луна
 
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