Японский стартап предлагает размещение рекламы на Луне

14.12.2017 16:40

Японская компания-стартап Ispace Inc. собрала $90 млн инвестиций, которые хочет использовать для запуска космического корабля на лунную орбиту, а в итоге - и на поверхность Луны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Инвесторами выступили как частные, так и государственные компании, в том числе и Банк развития Японии.

Ориентировочные сроки проекта - 2019 г., а интерес к нему продиктован в том числе и тем, что Ispace предлагает инвесторам размещать свою рекламу на поверхности Луны. По мнению главы стартапа Такеши Хакамады, многие компании хотели бы иметь билборд с собственным логотипом на фоне Земли.