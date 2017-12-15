Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Астрономы обнаружили "близнеца" Солнечной системы (ВИДЕО)

15.12.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Астрономы обнаружили "близнеца" Солнечной системы (ВИДЕО)

Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона. Она стала восьмой в системе звезды Кеплер-90, сообщает ТСН.
Это означает, что теперь ученые с уверенностью могут заявить, наша Солнечная система – не уникальная. В космосе существует по крайней мере еще одна с таким же количеством планет. Впрочем, вряд ли пригодных к жизни.
Открытая планета от Земли расположена на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет. Температура на ней может составлять 427 градусов по Цельсию. Распознать ее удалось благодаря специальной программе Google, которая способна проводить компьютерный анализ всех данных, полученных телескопом Кеплер.



Теги: NASA, открытие, Солнечная система, близнец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх