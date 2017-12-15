Астрономы обнаружили "близнеца" Солнечной системы (ВИДЕО)

15.12.2017 10:15

Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона. Она стала восьмой в системе звезды Кеплер-90, сообщает ТСН.

Это означает, что теперь ученые с уверенностью могут заявить, наша Солнечная система – не уникальная. В космосе существует по крайней мере еще одна с таким же количеством планет. Впрочем, вряд ли пригодных к жизни.

Открытая планета от Земли расположена на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет. Температура на ней может составлять 427 градусов по Цельсию. Распознать ее удалось благодаря специальной программе Google, которая способна проводить компьютерный анализ всех данных, полученных телескопом Кеплер.