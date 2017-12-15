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Астрономы обнаружили "близнеца" Солнечной системы (ВИДЕО)
15.12.2017 10:15
Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона. Она стала восьмой в системе звезды Кеплер-90, сообщает ТСН.
Это означает, что теперь ученые с уверенностью могут заявить, наша Солнечная система – не уникальная. В космосе существует по крайней мере еще одна с таким же количеством планет. Впрочем, вряд ли пригодных к жизни.
Открытая планета от Земли расположена на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет. Температура на ней может составлять 427 градусов по Цельсию. Распознать ее удалось благодаря специальной программе Google, которая способна проводить компьютерный анализ всех данных, полученных телескопом Кеплер.
Теги: NASA, открытие, Солнечная система, близнец
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