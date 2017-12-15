Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Эксперты подсчитали ежесекундный доход компании Apple

15.12.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты подсчитали ежесекундный доход компании Apple

Доход компании Apple за 1 секунду составляет примерно $1444 доллара. По этому показателю "яблочный гигант" опередил все остальные публичные коммерческие компании мира. Соответствующие результаты недавно проведенного исследования опубликовала компания TitleMax, сообщает СТРАНА.ua.
Ближайшим конкурентом Apple по этому показателю среди компаний IT-сферы оказался холдинг Alphabet, куда входит и корпорация Google. Alphabet в секунду зарабатывает около $615. Следом за ним идет Microsoft с доходом в $531 в секунду.
Согласно результатам исследования компания Facebook получает значительно меньше - "лишь" $323 в секунду.
Помимо того, что у Apple оказались самые высокие доходы, компания также и стоит дороже остальных - ее оценили в $756 миллиардов.



Теги: доход, Apple, секунда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх