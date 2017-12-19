Дуров объяснил сбои в работе Telegram популярностью мессенджера

19.12.2017 09:30

В понедельник, 18 декабря, у пользователей мессенджера Telegram возникли проблемы по всему миру, сообщает Телеканал новостей «24».

Многочисленные сбои были зафиксированы в Италии, Украине, Белоруссии, России, Испании и Великобритании.

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил сбои в работе мессенджера и объяснил это большим ростом трафика.

"Из-за неимоверно большого роста трафика в последнее время сообщения доставлялись медленнее, чем обычно. Мы внесли некоторые изменения, все должно быть хорошо", – написал Павел Дуров.