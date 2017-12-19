В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд

19.12.2017 15:10

Первый в мире полностью "солнечный" поезд запущен в городке Байрон-Бэй в Австралии. Пока что поезд проходит тестовые испытания, но в январе следующего года начнется его полноценная эксплуатация, сообщает ТЭКНОБЛОГ.

Состав принадлежит Byron Bay Railroad Company и будет ходить между центральным вокзалом городка и его пригородами. Он может перевозить 100 пассажиров с их багажом, в вагонах есть даже специальные помещения, куда можно поставить велосипеды и доски для серфинга.

Электроэнергию поезд получает от гибких солнечных панелей SunMan, расположенных на крыше, и аккумуляторных батарей. Модули на крыше обеспечивают 77 кВт*ч электроэнергии, еще 30 кВт*ч дает небольшая солнечная электростанция на вокзале, где поезд может подзаряжаться во время стоянки.

Дополнительную экономию дает рекуперативная тормозная система, которая возвращает в батарею 25% энергии.