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Архив - Наука и технологии

В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд

19.12.2017 15:10
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В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд

Первый в мире полностью "солнечный" поезд запущен в городке Байрон-Бэй в Австралии. Пока что поезд проходит тестовые испытания, но в январе следующего года начнется его полноценная эксплуатация, сообщает ТЭКНОБЛОГ.
Состав принадлежит Byron Bay Railroad Company и будет ходить между центральным вокзалом городка и его пригородами. Он может перевозить 100 пассажиров с их багажом, в вагонах есть даже специальные помещения, куда можно поставить велосипеды и доски для серфинга.
Электроэнергию поезд получает от гибких солнечных панелей SunMan, расположенных на крыше, и аккумуляторных батарей. Модули на крыше обеспечивают 77 кВт*ч электроэнергии, еще 30 кВт*ч дает небольшая солнечная электростанция на вокзале, где поезд может подзаряжаться во время стоянки.
Дополнительную экономию дает рекуперативная тормозная система, которая возвращает в батарею 25% энергии.



Теги: Австралия, поезд, солнечная энергия
 
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