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Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии
Искусственный интеллект выиграл в одной из разновидностей покера почти два миллиона долларов. Умный алгоритм разработали исследователи из американского университета Карнеги-Меллон, передает Новое время.
Отмечается, что программа, которая получила название Libratus, победила четырех лучших профессиональных игроков в покер в безлимитном Техасском Холдеме.
В своей статье авторы программы подробно объяснили, как ей удалось добиться сверхчеловеческой производительности, разбивая игру на управляемые части и, основываясь на игре своих оппонентов, устранять возможные недостатки в своей стратегии во время соревнований. Libratus использует трехсторонний подход для учета скрытой информации.
Как отмечают разработчики, их версия искусственного интеллекта умеет находить общие черты в различных комбинациях карт, ставок и прочих элементов игры, и считать их примерно одним и тем же вариантом развития событий. Такой подход сильно упрощает игру и позволяет находить простые решения для самых очевидных комбинаций карт и вариантов ходов соперника.
"Приемы, которые разработаны нами при создании этой системы искусственного интеллекта, не специфичны для покера, их можно применять в любых ситуациях, когда нет полной информации для принятия решений", – заявил Ной Браун из Университета Карнеги-Меллон.
Libratus состоит из трех модулей. Первый вычисляет так называемую абстракцию игры, основываясь на общих чертах между ставками и комбинациями. Это позволяет программе разработать подробную стратегию на первые раунды торговли и грубую стратегию для последующих раундов.
В ходе игры второй модуль изменяет стратегию в зависимости от действий противника. Это делается с помощью суперкомпьютера Bridges. Каждый раз, когда соперник делает ход, который не предусматривался изначальной стратегией, модуль делает соответствующие вычисления. Третий модуль предназначен для улучшения стратегии в ходе партии.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, робот, игра, покер
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