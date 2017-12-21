"Украинский Uber" отказывается от Ланосов

21.12.2017 13:16

Онлайн-сервис заказа авто Uklon откажется от Ланосов в 2018 году. Об этом сказано в пресс-релизе сервиса, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Uklon дорос до уровня, когда может предложить своим пассажирам поездки только на комфортных авто. Мы рады сделать такой подарок нашим пользователям", - отметил основатель и СЕО компании Виталий Дятленко.

Он отметил, что некоторые сервисы уже анонсировали, что станут "службой без Ланосов", но у них не получилось. "При этом, та модель вывоза пассажиров, которую внедрил и развивает в Украине Uklon, позволяет обойтись без Ланосов", - считает Дятленко.

По его словам, недавний запуск драйверского приложения Uklon Driver вызвал большой приток водителей.

"Ланосы в нашей службе еще остались, но новые брать прекратили. Среди оставшихся - только те, которые подходят по водительским рейтингам и состоянию автомобиля. Если рейтинг падает - отключаем. Уверен, по окончанию 2018 года Uklon придет к полному отсутствию Ланосов в сервисе", - заявил Дятленко.