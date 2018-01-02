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В США разработали робокошку-сиделку

02.01.2018 09:30
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В США разработали робокошку-сиделку

Американские специалисты из Брауновского университета разработали специальную кошку-робота, которая будет помогать людям преклонного возраста, сообщает Телеканал новостей «24».
В основе такой робокошки лежит искусственный интеллект. Ухаживать за механическими животными не нужно, они обходятся без воды и без прогулок.
Кошки-роботы помогут старикам вспомнить о забытых вещах, найти потерянные предметы, вовремя записаться к врачу. Ученые надеются, что роботы станут незаменимыми друзьями человека.
К слову, на рынке уже есть аналоги таких робокошек. Их цена колеблется в пределах 500 долларов.



Теги: робот, кошка, искусственный интеллект, старость
 
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