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Архив - Наука и технологии

Зоопарк Гуанчжоу пополнился виртуальными обитателями

02.01.2018 13:15
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Зоопарк Гуанчжоу пополнился виртуальными обитателями

1 января, в зоопарке Гуанчжоу открылась виртуальная его часть: с помощью технологий виртуальной реальности посетители могут, например, поцеловаться с пандой или увидеть прямо перед собой оживших динозавров, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Создание виртуального зоопарка началось в июле прошлого года: были сформированы экспозиции динозавров, обезьяний павильон и прочее. Также составлены несколько научно-популяризаторских и образовательных программ с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.
В зоопарке есть, к примеру, несколько десятков виртуальных "животных-ангелов", за которыми посетители могут наблюдать со своего мобильного телефона, находясь в непосредственной близости от экспозиции.
Через экран можно смотреть, как уникальные животные принимают пищу, резвятся, выхаживают потомство. Также есть возможность взаимодействовать с подобными "животными" через цифровой интерфейс.
Создатели виртуального зоопарка обещают полноценную экспозицию к концу 2018 года. Тогда она станет доступной для интернет-пользователей всего мира.


 
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