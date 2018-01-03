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Архив - Наука и технологии

Харьковский инженер изобрел уникальную батарею для электромобилей

03.01.2018 11:15
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Харьковский инженер изобрел уникальную батарею для электромобилей

Инженер-электромеханик из Харькова Александр Цихмистро создал аккумулятор для электромобилей, который заряжается с рекордной скоростью, сообщает inforesist.org.
44-летний изобретатель работал над созданием батареи последние три года. Для нее он использовал части от аккумуляторов Tesla, а также детали, созданные на 10 харьковских предприятиях.
По словам изобретателя, его батарея имеет мощность 24 киловатта и оборудована уникальной системой пожаротушения, а также системой подогрева и охлаждения. А главной ее особенностью является скорость зарядки.
«Время зарядки у компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем батарею за 12 минут до 80%. Полный заряд у нее происходит за 75 минут, а у нас полный заряд за 20 минут происходит. Второе, уделено внимание системам пожаротушения. Таких систем ни в одном электромобиле нет», — говорит Александр Цихмистро.
Для запуска серийного производства аккумуляторов необходимо 3 млн долларов. Поэтому сейчас проводятся переговоры с китайскими и европейскими фирмами.



Теги: Харьков, аккумулятор, изобретение
 
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