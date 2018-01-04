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Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности

04.01.2018 09:40
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Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности

Компания Amazon запатентовала зеркало, которое позволяет виртуально примерить одежду в интернете. Программа переносит изображение пользователя в виртуальную реальность, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, зеркало сканирует помещение перед собой для создания виртуальной модели, а затем определяет лицо пользователя. После того, как этот процесс завершается, зеркало объединяет изображение человека и виртуальную одежду и создает смешанную реальность.



Теги: виртуальная реальность, зеркало, Amazon
 
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