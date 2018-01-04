Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности

04.01.2018 09:40

Компания Amazon запатентовала зеркало, которое позволяет виртуально примерить одежду в интернете. Программа переносит изображение пользователя в виртуальную реальность, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, зеркало сканирует помещение перед собой для создания виртуальной модели, а затем определяет лицо пользователя. После того, как этот процесс завершается, зеркало объединяет изображение человека и виртуальную одежду и создает смешанную реальность.