В процессорах Intel обнаружена опасная уязвимость

04.01.2018 09:15

В процессорах Intel, которые были выпущены за минувшее десятилетие, обнаружили дефект в системной архитектуре. Он позволяет вредоносным программам читать защищенные области памяти ядра устройства, которая предназначена для наиболее важных основных компонентов операционной системы и их взаимодействия с системным оборудованием, сообщает СТРАНА.ua.

Этот недостаток может потенциально открыть защищенную информацию, такую как пароли и прочую конфиденциальную информацию, а также содержимое ядра Операционной системы.

Поскольку ошибка найдена в аппаратном обеспечении Intel x86-64, она требует перезаписи на уровне ОС для каждой операционной системы, включая Windows, Linux и macOS.

Точные данные об ошибках проектирования и о том, насколько уязвимы пользователи, в настоящее время хранятся в тайне, поскольку разработчики, спешат выпустить патчи, исправляющие данную уязвимость.

Официальных комментариев от Intel пока не поступило.