Лайфселл шантажирует Укртелеком блокированием звонков на номера 0-800

05.01.2018 09:15

3 января 2018 г. Укртелеком получил письменное предупреждение от компании Лайфселл относительно возможного отключения или ограничения звонков на номера 0-800. Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"В течение последнего квартала прошлого года стороны конфликта обсуждали коммерческие условия сотрудничества. К переговорам приобщился государственный регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Операторы также получили рекомендации Национальной комиссии по недопущению блокирования трафика в период переговорного процесса", - сказано в сообщении.

Укртелеком сообщает, что со своей стороны, как и ранее, будет обеспечивать бесперебойное прохождение всех типов звонков на сеть Лайфселл. Поскольку блокировка звонков, вопреки рекомендациям государственного регулятора, может помешать абонентам совершать звонки на различные информационно-сервисные линии 0-800, среди которых могут быть номера банков, страховых компаний и т.д. Это может создать препятствия как частным, так и бизнес-абонентам обеих компаний.