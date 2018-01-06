Все рубрики раздела
- Microsoft создала «умную» дверь для домашних животных (ВИДЕО)09:45
- Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима12:40
- AT&T обещает запустить 5G-сеть в США до конца года09:45
- Лайфселл шантажирует Укртелеком блокированием звонков на номера 0-80009:15
- Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности09:40
- В процессорах Intel обнаружена опасная уязвимость09:15
- В ночном клубе Праги начал работать робот-диджей (ВИДЕО)13:55
- Харьковский инженер изобрел уникальную батарею для электромобилей11:15
- В Украине будут продавать самый дешевый автомобиль в мире10:10
- Американские ученые создают неуязвимый для хакеров компьютер09:40
Microsoft создала «умную» дверь для домашних животных (ВИДЕО)
Microsoft продемонстрировала «умную» дверь, способную распознавать домашних питомцев, прежде чем пустить их в дом, сообщает сайт news.microsoft.com.
Когда питомец подходит к ней, компьютер захватывает изображение с камеры и пропускает его через программу распознавания изображений. Она заранее натренирована на мордочки домашних питомцев и впускает только своих. Часто чужие коты воруют корм из мисок менее проворных соседей. Подобные проблемы обычно возникают в загородной местности, где животные не заперты по домам, а разгуливают где хотят.
Благодаря использованию в устройстве ОС Windows 10 IoT Core «умную» дверь не только легко программировать, но и можно подключить к Microsoft Azure, чтобы использовать все преимущества облачных технологий. Например, отправлять себе сообщение или фотографию каждый раз, когда питомец выходит из дома или возвращается.
Теги: Microsoft, домашние животные, дверь
- Шестой Всемирный форум инновационного образования: болеем за Украину
- Microsoft "нападает" на Apple App Store
- Microsoft пожаловался на Google европейским антимонопольщикам
- Windows 8 покажут на CES-2012?
- Microsoft разрабатывает социальный поисковик
- Microsoft назначила дату релиза предварительной версии Windows 8
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым21:25
- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек19:38
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Как гадать на Рождество 2018
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло