Microsoft создала «умную» дверь для домашних животных (ВИДЕО)

06.01.2018 09:45

Microsoft продемонстрировала «умную» дверь, способную распознавать домашних питомцев, прежде чем пустить их в дом, сообщает сайт news.microsoft.com.

Когда питомец подходит к ней, компьютер захватывает изображение с камеры и пропускает его через программу распознавания изображений. Она заранее натренирована на мордочки домашних питомцев и впускает только своих. Часто чужие коты воруют корм из мисок менее проворных соседей. Подобные проблемы обычно возникают в загородной местности, где животные не заперты по домам, а разгуливают где хотят.

Благодаря использованию в устройстве ОС Windows 10 IoT Core «умную» дверь не только легко программировать, но и можно подключить к Microsoft Azure, чтобы использовать все преимущества облачных технологий. Например, отправлять себе сообщение или фотографию каждый раз, когда питомец выходит из дома или возвращается.





