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"Алло" запускает виртуальный магазин

09.01.2018 14:15
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"Алло" запускает виртуальный магазин

Ритейлер бытовой техники "Алло" запускает мобильное приложение для iOS - Allo Virtual Shop. Об этом сообщил маркетинг-директор Евгений Резуев, передает LIGA.net.
Как говорится в описании, это мобильное приложение с дополненной реальностью, благодаря которому пользователь может попасть в виртуальный магазин и заказать выбранные товары.
В магазин с дополненной реальностью можно будет войти с любого iPhone начиная с "пятерки" и ОС не менее "десятки". Скоро ожидается и выпуск приложения для Android.



Теги: магазин, виртуальная реальность, АЛЛО
 
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